شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن مفتي الحوثيين يباغت كل القيادات الحوثية ويصعق عبد الملك الحوثي ويصف علي عبد الله صالح انه شهيد وسيدخل الجنة ( صورة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد القيادي في الجماعة الحوثيين شمس الدين شرف الدين، المعيّن من قِبَلها مفتياً للديار اليمنية، خلال خطبة له من على منبر أحد المساجد في صنعاء، ان الرئيس علي عبد الله صالح شهيد وسوف يدخل الجنة اذا كان قد سجد لله قبل مقتله .

وقال المفتي كل من سجد لله ونطق الشهادتين فهو مسلم تحرم عليه النار .

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وكان ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تدالول صورة قيل أنها للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وطبقا لمصادر الصورة التقطت للرئيس صالح وهو ساجداً لله قبيل مقتله بلحظات .

وسبق ان كشف الكاتب والإعلامي التابع لحزب لمؤتمر الشعبي العام في اليمن، عبد الكريم المدي، عن ما وصفها "الرسالة القاتلة"، التي تسببت في مقتل الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وزعم المدي، من خلال منشور على حساب منسوب له على "الفيسبوك"، أن "قياديا حوثيا طلب منه نقل رسالة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح حول كيفية نظام الحكم في اليمن والدور الذي سيعطى لنجل صالح السفير أحمد علي عبد الله صالح".

وأفاد المدي بأن الحملي، حمله الرسالة التي دعت إلى إغلاق صفحة الماضي وما حدث في صعدة إبان الحروب الست، ومقتل مؤسس أنصار الله حسين بدر الدين الحوثي على أيدي القوات الحكومية في عام 2003، شريطة أن يكون الحكم بذات الطريقة المتبعة في إيران.

وطالبت الرسالة، بأن يتوقف صالح وأتباعه عن معارضة أنصار الله، وقال الحملي: "إذا أراد صالح أن يتأكد من العرض المقدم عليه الاتصال بعبدالملك الحوثي أو أي من قياداته الكبيرة". وزعم القيادي المؤتمري، أن صالح استنكر ذلك العرض ووبخ القيادي الحوثي، مؤكدا له أن هذا العرض مرفوض جملة وتفصيلا خصوصاً وأن صالح ثائر ولا يبحث عن وظيفة لنجله أو لغيره.