عاجل .. ماذا فعلت روسيا لدعم التعليم فى اليمن ؟

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

فلاديمير ديدوشكين

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، الأربعاء، اعتماد بلاده زيادة عشر منح جديدة لليمن ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً.



جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزير التعليم العالي د حسين باسلامه مع السفير الروسي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين اليمن وروسيا بمجال التعليم العالي وسبل تعزيزها، وتجديد اتفاقية التعاون وزيادة منح التبادل الثقافي. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

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وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيارة وزير التعليم العالي ووفد من الجامعات اليمنية بالمناطق المحررة إلى عدد من الجامعات الروسية التخصصية، وكذا التطرق إلى عدد من القضايا التي تخص الطلاب اليمنيين بالجامعات الروسية.

وأشاد الوزير باسلامة، بالدعم المقدم من الجانب الروسي لليمن من خلال توفير عدد من المنح الدراسية بعدد من المجالات المختلفة سنوياً، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين ..

وأعرب السفير الروسي عن أمله بإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم والشامل المبني على مرجعيات الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمن واليمنيين.