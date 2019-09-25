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جريفيث يرحب باطلاق مليشيا الحوثي لمختطف سعودي

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اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

المبعوث الاممي جريفيث

المبعوث الاممي جريفيث

جريفيث يرحب باطلاق مليشيا الحوثي لمختطف سعودي

كتب

الخليج 365-صنعاء

رحب المبعوث الاممي جريفيث لاطلاق مليشيا الحوثي مختطف سعودي بعد أربعة أعوام من اختطافه.

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كما دعا جريفيث إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وقال غريفيث، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ‏"أرحب بإطلاق سراح المواطن السعودي السيد ناصر الذروي من قبل أنصار الله (الحوثيين)، أثني على هذه الخطوة".

وأضاف "أحث الأطراف على اتخاذ المزيد من الخطوات دعماً لهذا الملف الإنساني تماشياً مع اتفاق ستوكهولم".

وكانت وسائل اعلام سعودية قد اعلنت عن تحرير مختطف سعودي بعد اربع سنوات من اختطافه في سجون المليشيا.

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