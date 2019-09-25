أكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بغيل باوزير تنظم دورة تدريبية لتدريب مدربين لبرنامج الحساب الذهني  العالمي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 جانب من الدورة التدريبية كتب أشرف باجبير نظمت اكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بمدينة غيل باوزير دورة تدريبية لتدريب مدربين لبرنامج الحساب الذهني العالمي (RH-MAS ) نفذتها المدربة المعتمدة للبرنامج الأستاذة شهباء أحمد تلقوا خلالها المتدربون عددٍ من المهارات والمعلومات لبرنامج الحساب الذهني في مجال الجمع والطرح ويضم أربعة كتب للطالب ودليل مدرب بالإضافة الى كتاب خاص بطلاب الروضة والضرب والقسمة ويضم أربع كتب الطالب ودليل مدرب و الجذور والأعداد العشرية والأعداد السالبة ويضم كتابين للطالب ودليل مدرب وتهدف الدورة إلى أخراج مدربين ومدربات لتدريب برنامج الحساب الذهني (RH-MAS) لتدريس الطلاب والطالبات من سن رياض الأطفال الى سن 12 سنة.

Advertisements ويعتبر برنامج الحساب الذهني هو إجراء العمليات الحسابية عقلياً بدون استخدام وسيلة حسبة كالورقة والقلم والآلة الحاسبة. وتجدر الأشارة إلى أن أكاديمية أثر للتدريب والتأهيل بمدينة غيل باوزير هي الوكيل الحصري باليمن لبرنامج الحساب الذهني، ولديها ثلاث مستويات من الطلاب والطالبات الذين يدرسون البرنامج حالياً وينفذ البرنامج لأول مرة في حضرموت .

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