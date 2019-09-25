القوات المشتركة تكسر هجوما للحوثيين في جبهة حجر

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

العقيد ركن تركى المالكي

كتب الخليج 365-الضالع

تمكنت القوات المشتركة في جبهة الضالع اليوم الاربعاء من كسر هجوما لمليشيا ايران الحوثية كانت قد شنته باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبهات الريبي ولكمة الدوكي وحبيل الضبة وحبيل الشاعري والشريفة في منطقة حجر غربي المحافظة.

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وقالت مصادر محلية إن المليشيا حاولت الهجوم والتسلل باتجاه أماكن تمركز القوات الجنوبية عند الساعة الثانية عشر منتصف الليل وتواصلت المواجهات حتى الساعة الثالثة فجراً، استطاعت خلالها القوات الجنوبية من صد وكسر زحف المليشيات بعد تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بمواجهات مباشرة بالأسلحة الرشاشة إضافة إلى مشاركة سلاح المدفعية.

وحاولت المليشيا التقدم من عدة مسارات ابتداء من جنوب الزبيريات و منطقة عويش وجنوب شرق منطقة باجة ترافقها تغطية نارية مكثفة بسلاح البي إم بي والأسلحة الرشاشة المتوسطة، إلا أنها أنكسرت وتراجعت إلى مواقعها السابقة تحت وطأة نيران القوات الجنوبية، والتي كان لسلاح المدفعية دور كبير حيث استهدف أماكن تمركز المليشيات في منطقة عُويش والزبيريات واصاب بعض الأهداف بدقة حسب مصادر ميدانية للقوات الجنوبية.

وتأتي محاولة الهجوم هذه بعد قيام المليشيات الحوثية باستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة تقوم بتوزيعها منذ أيام على مختلف جبهات المواجهات التابعة لها في مناطق الزُبيريات وعُويش وباجة ومعسكر الجب ومنطقة بتار، وهي مواقع تتوزع على طول الشريط الحدودي سابقاً شمال غرب الضالع