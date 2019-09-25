انتقالي الضالع يدين حادثة اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على مقر الانتقالي في القطن

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

المجلس الانتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365-الضالع

أدان المجلس الانتقالي في محافظة الضالع اليوم الاربعاء لحادثة اعتداء قوات من المنطقة العسكرية الاولى بمحافظة حضرموت على مقر المجلس الانتقالي فرع القطن.

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وذكر الانتقالي في بيان له أن الجنود اقتحموا مقر الانتقالي بالقطن بمختلف الاسلحة النارية واعتدت بالضرب على اعضاء الانتقالي وعلى اعضاء اللجنة التي تقوم بمهمة تدشين وتوزيع السلال الغذائية على المستحقين واعتقلت البعض منهم في معتقلات عسكريه مجهولة وتهجمت على الحاضرين جميعا بالشتائم والالفاظ البذيئة..

وأضاف البيان:" وتابع انتقالي محافظة الضالع ما حدث باهتمام فانه قد اعتبر ذلك اعمالا عدوانية اجرامية منهجة تندرج ضمن جرائم الحرب المسلحة المعدة سلفا ضد مواطنين جنوبيين عزل من السلاح لا ينبغي الاكتفاء بالرد عليها بعبارات الإدانة والاستنكار اللفظي فقط.. بل من المهم الرد على تلك الجرائم بمواقف واجراءات عمليه عقابيه تأديبيه اشد صرامة ووقعا بالقوى الاحتلالية اليمنية العدوانية الباغية لتتعظ وتكون عبره لمن ما زال يتوهم بان الدماء والارض والثروات الحضرمية الجنوبية مباحه للغزاة واللصوص والناهبين ولمن هب ودب.

كما اعتبر انتقالي الضالع العدوان السافر الذي تعرض له اعضاء انتقالي مديرية القطن ومواطني القطن في ارضهم وبين اهلهم بانه عدوان على كافة شعب الجنوب ولا يمكن السكوت عنه او تركه يمر مرور الكرام .

وتجاه ذلك يعبر انتقالي الضالع عن استعداده التام لمؤازرة ودعم ومساندة ابناء مديرية القطن خاصة وابناء حضرموت عامة ويدعو كافة مواطني ومقاتلي الجنوب للوقوف صفا واحدا امام هذه الجريمة وامام كل التصرفات الإجرامية التي تفتعلها قوى الاحتلال اليمني في حضرموت وفي شبوة وان تنفض لتحرير وتطهير شبوة وحضرموت من بقايا قوى الاحتلال الاخونجي الجديدة القديمة التي تتطلب من جميع الجنوبيين جدية وحزم وحسم والضرب بإياد من حديد بلا رحمه او شفقه او عاطفه كون كلما تمارسه قوى الاحتلال الشمالي ضد ابناء الجنوب هو اجرام خالص بامتياز يرتقي الى جرائم الحرب ضد الإنسانية ينبغي على الهيئات والمنظمات العربية والدولية المختصة ان تقوم بدورها القانوني العملي لمحاسبة ومعاقبة قوى الاحتلال اليمني على ما ترتكبها من جرائم جسيمه شبه يوميه بحق ابناء الجنوب في ارضهم وبين اوساط اهلهم وتمكين الجنوبيين من طرد قوى الاحتلال الشمالي من محافظتي شبوة وحضرموت واستعادة الدولة الجنوبية بكامل حريتها واستقلالها وسيادتها بأقرب وقت ممكن.