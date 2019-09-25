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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
المخلافي أثناء تكريم الأطباء
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تعز - الخليج 365
أكد مسؤول محلي بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، على الدور الكبير لمنظمة اطباء بلاحدود في تحسن المجال الصحي.
وفي التفاصيل، كرم وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم ممثل منظمة بلاحدود في المحافظة ( واي بنج شو Weibing xu ) على جهود المنظمة ودعمها في المجال الانساني في المحافظة بحضور اركان حرب محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي وعدد من مدراء العموام.
وثمن المخلافي جهود ودعم منظمة اطباء بلاحدود لمحافظة تعز خلال الفتره الماضية في المجال الصحي.
وقال وكيل أول المحافظة لقد كان لمنظمة اطباء بلاحدود الدور الكبير في تحسن المجال الصحي وهي المنظمة الوحيده التى لم تغادر المحافظة منذ بداية الحرب التي شنها الانقلابيين على المحافظة.
وخلال اللقاء أكد الدكتور المخلافي إن السلطة المحلية حريصة على تسهيل عمل جميع المنظمات الإنسانية، والتنسيق معها لتوصيل المساعدات الى المحافظة .
مشيرا بأن المحافظة مازالت تعاني من عدم كفاية المساعدات المقدمة، داعيا جميع المنظمات الى فتح مكاتب لها في المحافظه بعد ان تم توفير المناخ المناسب والآمن لمزاولة عملها الانسان
كانت هذه تفاصيل خبر خلال تكريمه لأطباء بلا حدود.. مسؤول بتعز: لها دور في تحسن المجال الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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