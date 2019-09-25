الحوثيون و"26 سبتمبر".. تُقية الاحتفاء بالذكرى واستمرار طمس معالمها

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

تتعامل مليشيا الحوثي مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بتقية مفضوحة.



ويدرك جميع اليمنيين أن المليشيا تعتبر تاريخ الثورة على دولة الأئمة الزيدية أسوأ محطة في تاريخها.

وعلى الرغم من ذلك، تحاول الحوثية إظهار بعض الاحتفاء بهذه الذكرى، لتثبت لكثير من أتباعها غير العقائديين أنها مع الثورة والجمهورية.

لكن احتفاء المليشيا بهذه المناسبة، يعد باهتا، مقارنة بالمناسبات الأخرى الخاصة بها.

وعلى سبيل المثال، حشدت المليشيا يوم أمس الأول في مختلف المحافظات للاحتفاء بـ"استشهاد الإمام زيد بن علي" الذي تدعي الانتماء إلى مذهبه.

وقبل هذه الفعالية، حشدت المليشيا كل طاقتها للاحتفال بذكرى الانقلاب على السلطة الشرعية.

لكن في ذكرى الثورة السبتمبرية تكتفي المليشيا بإيقاد الشعلة وإعلان يومها عطلة رسمية.

ومع أن مليشيا الحوثي ستظهر بعضا من الاحتفاء الكاذب بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، إلا أنها لا تسمح لأية جهة بذلك خارج ترتيباتها، حتى لا يظهر بشكل أكبر مما تريده.

واليوم اصدرت مليشيا الحوثي تعميما بمنع إيقاد شعلة ثورة ال26 سبتمبر في محافظة ذمار.

وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي حذرت نشطاء سياسيين ومواطنيين كانوا يعتزمون إيقاد شعلة ثورة العيد الـ57 لثورة 26 سبتمبر، مساء اليوم في المعلب الأحمر وسط المدينة.

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ووفق المصادر فإن المليشيا بررت منعها إيقاد الشعلة بمحافظة ذمار، بحجة أن إيقاد الشعلة سيتم رسمياً في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.

جدير بالذكر أن تبرير المليشيات بمنع إيقاد الشعلة في ذمار، بحجة إيقادها في صنعاء، يأتي في سياق التقية الحوثية التي تتخذها المليشيات، وتخفي إعلان موقفها الرافض لثورة سبتمبر، بعكس سلوكها المناهض لأهداف الثورة، وفق المصادر.

طمس معالم سبتمبر

وتحاول مليشيا الحوثي، منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء، أواخر العام 2014، طمس معالم ثورة سبتمبر.

وفي هذا السياق، نهبت المليشيا، كافة المقتنيات والمتعلقات الخاصة بثورة السادس والعشرين من سبتمبر، المتواجدة في المتحف الحربي بالعاصمة صنعاء، قبل أشهر.

وقالت مصادر، حينها، إن المليشيا تسعى لطمس تاريخ وهوية اليمن، وفي مقدمتها تاريخ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي طردت الإمامة الكهنوتية البائدة.

إلى جانب ذلك، قامت مليشيا الحوثي بطمس اسم مستشفى الشهيد العلفي، أحد أبرز رجالات الثورة، في محافظة الحديدة.

وحتى لا تثير الرأي العام، نفذت الأمر على شكل مقترح بدمج مستشفى العلفي مع المستشفى العسكري ليصبح "المجمع الطبي بالساحل الغربي".

وفي العاصمة صنعاء، حولت مليشيا الحوثي النصب التذكاري لشهداء ثورة سبتمبر إلى مقبرة لقتلاها، ومن القتلى الذين دفنوا هناك، رئيس مجلسها السياسي، صالح الصماد.

في السياق، أقدمت المليشيا على استبدال صحية "26 سبتمبر" بإصدار صحفي يحمل اسم صحيفة "اليمن الجديد".

جدير بالذكر أن نماذج طمس المليشيا لمعالم سبتمبر كثيرة، وتفضح حقيقة موقف المليشيا من هذه الثورة ومن النظام الجمهوري.