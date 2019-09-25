تفكيك ألغام حوثية في منطقة المنساء جنوب الحديدة 

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الغام حوثية
كتب
الخليج 365
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك عدداً من الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة.
وأكد مصدر عامل في القوات المشتركة العثور على الألغام أثناء قيام الفرق بعمليات مسح للمنطقة ، وقاموا بإبطالها وتفكيكها على الفور.
وكانت الفرق الهندسية قد عثرت في وقت سابق على حقول كبيرة للألغام في مناطق عدة جنوبي مدينة الحديدة وقامت بتفكيكها وتدميرها في وقت لاحق.
وأوقعت الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن عشرات الضحايا المدنيين خصوصاً من النساء والأطفال في مناطق متفرقة من الحديدة .
وفي إطار تصعيدها المتواصل واستمراراً لسلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مناطق شرق مدينة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة.
وأفاد مصدر عسكري ميداني ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت في عمليات الاستهداف الأسلحة من عيار 14.5 وعيار 12.7 والأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا.
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