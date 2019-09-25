"بافضل" يكشف لــ"اليمن العربي" حصوله على جائزة "أم الإمارات".. وأهدافه

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

بافضل

كتب الشحات غريب

فادي حسين بافضل، رئيس مؤسسة قلم للإبداع، شاب حضرمي، وحاصل على جائزة أفضل شاب عربي متميز في مجال العمل الشبابي للعام 2015، في حفل اختتام فعاليات "نحكي عن أوطاننا"،بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وبرعاية من جامعة الدول العربية.



أفضل شاب عربي متميز

تم تكريم نخبة من الشباب العربي في 10 مجالات مختلفة، من 20 دولة عربية، حصل منها الشاب "بافضل" على جائزة أفضل شاب عربي متميز في مجال العمل الشبابي 2015.

جائزة أم الإمارات

أجرى "الخليج 365" حوار مع مؤسس مؤسسة قلم للإبداع بحضرموت، فادي حسين بافضل، وكشف أنه حصل على عدة جوائز عربية ودولية أهمها جائزة أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربية الدولية

وقال بافضل في الحوار بأن المؤسسة تتعمل على مجالين محاربة الأمية والبطالة.

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وأضاف بأنه الفكرة نشأت في ٢٠١١ عبر رسالة أتت بجوال أحد الأصدقاء ولم يستطع قراءتها، فكونت الفكرة لمساعدة مثل هؤلاء الشباب، ودربنا حتى اللحظه أكثر من ٣٢٠٠ في المدن والأرياف والوديان.

وكشف بافضل بافضل بأن حقوق الموهوبين في حضرموت مهضومين، وقال بأنه حصل على ٦ جوائز وألقاب عربية ودولية، ومثلنا اليمن في مؤتمرات ومحافل متنوعة، ورفعنا اسم اليمن عالياً، لكن للاسف لم نلقى أي اهتمام ولا أبسط الحقوق.

وقال بأن حصولنا على جائزة أم الامارات، كان بتواصل معهم عبر موقع إدارة الجائزة في الإنترنت، وقدمنا أعمالنا وتم تكريمنا كأفضل عمل مجتمعي مؤثر، في حفل بهيج في أبوظبي ٢٠١٥.

وتابع حديثه "لليمن العربي" بأنه بعد هذا الموقف طرقت كل الأبواب ولم ألقى أي دعم، فقررت أبحث عن أناس بموجب علاقاتي وتم مساهمة كل فرد، فكانت مبادرة لتدريب ٥١ شاب في المكلا عاصمة حضرموت.

وقال إن أعمالنا المفضله هي مساعدة الشباب وتغيير حياتهم من شخص عادي إلى متعلم ومنتج، ونشارك سنوياً في المؤتمر الدولي للغة العربية في دبي، وبعض المشاركات في مؤتمرات الفكر العربي.