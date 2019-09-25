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نائب رئيس جامعة حضرموت يلتقي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بالمكلا

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المكلا / أشرف باجبير تصوير علي بن دهري 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب

الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب

نائب رئيس جامعة حضرموت يلتقي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بالمكلا

كتب

المكلا / أشرف باجبير تصوير علي بن دهري

التقى الأستاذ الدكتور  سالم مبارك العوبثاني  نائب رئيس جامعة حضرموت لشئون الطلاب برئاسة الجامعة  بالدكتور علي أحمد الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية  وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في كافة المجالات الصحية  .

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وأشار نائب رئيس جامعة حضرموت أن الجامعة لديها المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والاطفال ومركز طب الأسرة يقدمون  الخدمات الصحية والعلاجية والرعاية الصحية للمجتمع  مؤكداً أن جامعة حضرموت لديها علاقة شراكة فاعلة مع وزارة الصحة العامة والسكان مشيراً إلى أن الجامعة ترفد سنوياً العديد من الكوادر الصحية من كلية الطب والعلوم الصحية وكلية التمريض للعمل في جميع المرافق الصحية لما من شأنه خدمة المجتمع في حضرموت .

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور  علي الوليدي أن جامعة حضرموت شريك أساسي مع وزارة الصحة مبدياً استعدادهم لمساعدة الجامعة في تقديم المتطلبات اللازمة التي تحتاجها لرفعها للمنظمات الدولية الداعمة لقطاع الصحة باليمن  .

حضر اللقاء كلاً من : الدكتور  هادي سالم الصبان نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي والدكتور / ياسر باهشم مدير برنامج مكافحة الملاريا بمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت .

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