شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإنتقالي يتحدث عن عمليات إرهابية بمطار عتق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"



حذر قيادي جنوبي من خطورة تشغيل مطار عتق الدولي، واصفاً هذه الخطوة بأنها بمثابة خدمة الإرهابيين على حد وصفه.

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وقال الناشط الجنوبي أحمد عمر بن فريد، والذي يشغل ممثل مما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابه بتويتر، نحذر ونكرر التحذير من إستخدام مطار عتق لأغراض إرهابية".

وأضاف بن فريد، "فلا يمكن أن يقنعني أحد أن هذا المطار الذي دمر منذ أكثر من ٢٠ عام بسبب الوحدة انه سوف يعاد تشغيله اليوم لأغراض إنسانية او تنموية!".

واختتم بن فريد تغريدته بالقول: "رسالتنا إلى من يهمه الأمر فما لم تستطع قوى الإرهاب فعله من مطار عدن سيمكن تحقيقه من مطار عتق

