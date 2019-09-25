الاكثر مشاهدة - الرئيس الفرنسي يُحرج أمير قطر أمام جميع العالم بهذا التصرف المهين .. شاهد ماذا فعل (فيديو)

عدن - ياسمين التهامي - أثار استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأمير قطر تميم بن حمد، بوضع قدم على قدم بشكل يعكس مدى استخفافه بتميم، وعدم تقديره واحترامه، حالة من السخرية من الشعوب العربية عبر موقع تويتر.

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يظهر في الفيديو تجاهل الرئيس الفرنسي ماكرون أمير قطر تميم ومصافحته خلال جلوسه ووضعه قدما على قدم، ما تسبب في غضب الشارع القطري، والتي أذاعتها قناة الجزيرة القطرية.

تنوعت التغريدات الساخرة عبر تويتر، حيث يقول احدهم: "طاحت قطر وشيوخ قطر من نظر العالم"، وكتب آخر: "فرق السيسي رجل عسكري محنك، وهذا دلوعة ماما فرق في التربية"، وكتب اخر: "لا يزعلون، هذا حجم وقدر أميرهم، ويحمد الله أنه سلم عليه علشان بس الكاميرات. الصغير صغير.. أكيد زعلان عليه لأنه فشل بأصغر المهمات من مهماته".

وكتب اخرهم يقول: "من يهن يسهل الهوان عليه.. وقطر بدأت تفقد دور العمالة للغرب تميم مستمر.. لان تميم وأهله عملاء.. كما أن دور قطر انكشف وبدا يتلاشى.. لذلك الصورة تعبر عن الحالة والوضع".