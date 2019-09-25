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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صفعتها في وجهها فانتفضت اكبر مدارس صنعاء ضد الحوثيين .. شاهد الفيديو

تظاهرت طالبات مدرسة بلقيس الثانوية للبنات في العاصمة صنعاء، ضد "حوثنة" المدرسة عبر تعيين مديرة ووكيلة جديدتين من قبل ميليشيات الحوثي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن طالبات مدرسة بلقيس الثانوية، إحدى أكبر المدارس الحكومية في صنعاء، تظاهرن الثلاثاء داخل المدرسة احتجاجاً على تعيين مديرة ووكيلة للمدرسة مواليتين لميليشيا الحوثي.

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وطالبن بإعادة مديرة المدرسة فايزة الصيادي، التي أقصتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، من وظيفتها، دون مسوغ قانوني.

إلى ذلك، نقلت مواقع إخبارية عن إحدى الطالبات، قولها إن التظاهرة بدأت بعد اعتداء أمة الكريم المتوكل، المديرة الجديدة المعينة من ميليشيا الحوثي، على طالبة بصفعها على وجهها على خلفية مطالبتها بإعادة المديرة المبعدة.

وأضافت أن المئات من الطالبات احتشدن في ساحة المدرسة ورددن هتافات مناوئة للمديرة الحوثية، قبل أن يتحركن في التظاهرة إلى الشارع المحاذي لبوابة المدرسة.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحتجاجات وهتافات الطالبات الرافضة لتعيين إدارة جديدة للمدرسة من التابعات للحوثيين، ضمن خطتهم المستمرة لـ "حوثنة" التعليم بشكل كامل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يذكر أن تقارير عدة كانت أشارت إلى فرض الميليشيات الحوثية على المدارس إقامة دورات "عقائدية" للطلاب، بهدف نشر "التعاليم الحوثية".