شكرا لقرائتكم خبر عن نص البرقية التي بعثها الملك سلمان قبل قليل إلى الرئيس هادي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عشرات الصواريخ الإيرانية وطائرات مفخخة تمطر مدن السعودية بعد ساعات من تهديدات الحرس الثوري هذا ما سيحدث غدا في السعودية .. والحزن يعم المملكة (بيان رسمي)

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