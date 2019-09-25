شركة ”ارامكو” العملاقة تفجر مفاجأة ثقيلة عبر عدد من البنوك الأجنبية.. بمليار دولار... عاجل

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عدن - ياسمين التهامي - قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار. وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع. إعلان وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال. قد يهمك ايضاً: عاجل : الإطاحة بـ ترامب من منصبه .. والبيت الأبيض يكشف نص المكالمة السرية الأخيرة

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وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر أيلول على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.

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