شكرا لقرائتكم خبر عن أثارت ضجة في الدول الإسلامية .. حقيقة قيام السلطات السعودية برش الحجاج بالمبيدات الحشرية .. ما الذي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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داول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم قيام السلطات السعودية برش الحجاج بالمبيدات الحشرية أثناء إقامتهم في المملكة .

غير أن تقريرا نشرته وكالة AFP ، قال إن هذا المقطع يتعلق بواقعة حدثت في بنجلاديش وليس في السعودية.

وقال التقرير ـ الذي ترجمه موقع رياض بوست ـ " تناقلت عدة صفحات على موقع فايسبوك ، جزائرية في معظم الأحيان ، مقطع الفيديو عشرات الآلاف من المرات.. حيث يظهر رجل يحمل بخاخًا على ظهره و يرش المبيدات الحشرية، دون الانتباه إلى الأشخاص الموجودين في الغرفة. الرجال ، الذين يصعب تمييز وجوههم ، يجلسون على على الأرض ".

ويشير التقرير " تم إصدار الفيديو على صفحة "Arraw n Tlelli" على موقع فايسبوك في 19 أغسطس 2019 مع تعليق باللغة الفرنسية ، و تمت مشاهدة الفيديو 20 ألف مرة على هذا المنشور فقط.

ورافق الفيديو تعليق يقول "هذه هي الطريقة التي يعامل بها" الحجاج "في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ، مع رش المبيدات الحشرية عليهم. السعوديون لا فرق لديهم بين الحجاج والصراصير ".

وتابع التقرير "تم نشر هذا الفيديو نفسه أيضًا عبر صفحات أخرى باللغة العربية على موقع فايسبوك و على موقع يوتيوب، مع نفس التعليقات التي تستهدف المملكة حيث تقول التعليقات "المملكة العربية السعودية تقتل الحجاج مثل الحشرات" .

ويشير التقرير " أثناء إجراء بحث باللغة الإنجليزية على موقع يوتيوب باستخدام كلمات رئيسية مثل "الرش" و "المبيدات" و "الإنسان" ، وجدنا مقطع فيديو بعنوان "رش مبيد البعوض على البشر في بنغلاديش" ، وهو مطابق لمقطع الفيديو المتداول.

و أثناء إجراء نفس البحث باللغة البنغالية ،" وجدنا مرة أخرى نفس الفيديو الذي نُشر في 4 أغسطس 2019 على موقع يوتيوب بواسطة موقع، The Daily Dhaka. و تشير التعليقات البنغالية إلى أن الفيديو يأتي من معسكر أشكونا بالقرب من دكا ، حيث يتجمع الحجاج البنغلاديشيون قبل مغادرتهم إلى المملكة العربية السعودية.".