تعز: معرض صور يوثق انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين

أقامت الحملة الوطنية لاستعادة الدولة بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، معرض صور يوثق انتهاكات وجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمحافظة .

يأتي ذلك في إطار فعاليات الحملة الوطنية لاستعادة الدولة، بمناسبة مرور خمسة أعوام على انقلاب مليشيا الحوثي.

وضم المعرض الذي أقيم أمام مقر السلطة المحلية، قرابة 200 صورة تكشف عن جانب من انتهاكات مليشيا الحوثي ضد المدنيين، شمل جرائم الاعتقالات والخطف، واستهداف الأعيان المدنية والثقافية والتاريخية، وتدمير مؤسسات ومراكز التعليم والجامعات.

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ووثق المعرض نماذج للانتهاكات الحوثية ضد القطاع الصحي، وكذا جرائم التهجير والنزوح والحصار المفروض على المدينة والمستمر منذ نحو خمسة أعوام.

وقال منسق المعرض المصور محمد التويجي، إن هذا المعرض يأتي كتجسيد رمزي للجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني منذ انقلابها على الشرعية و الإجماع الوطني قبل خمس سنوات.

وأشار أن الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها مليشيا الحوثي تعد جرائم حرب ستحاكم بموجبها أمام المحاكم الدولية والمحاكم المحلية عاجلا او أجلا ولن تسقط بالتقادم.

