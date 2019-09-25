[ إعصار "هيكا" يقترب من السواحل اليمنية ومركز الأرصاد يصدر بيان تحذيري ]

مركز الأرصاد الجوي اليمني، يوم الثلاثاء، من اقتراب إعصار "هيكا" من السواحل الشرقية للبلاد.



وقال المركز في بيان إن إعصار "هيكا" يقترب من سواحل المهرة وسقطرى، منبهاً سكان المحافظتين من الاقتراب من السواحل خلال الساعات القادمة.



وقال مركز الأرصاد إن الحالة المدارية ستستمر كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة، مشيراً إلى تشكل سحب ركامية متفرقة يرافقها بعض الهطولات على اجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت.



من جهته قال المركز الوطني للإنذار المبكر بسلطنة عمان بأن آخر الخرائط تشير إلى تمركز الإعصار المداري غرب بحر العرب على خط عرض 20 شمالا وخط طول 59 شرقا وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز حاليا من 56 الى 70 عقدة.

