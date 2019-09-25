شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة تناقش مع مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي و الاخصائيات التحضيرات لإقامة فعاليات التوعية بسرطان الثدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة تناقش مع مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي و الاخصائيات التحضيرات لإقامة فعاليات التوعية بسرطان الثدي

المهرة :جهينة يمن: خاص. ناقشت الأستاذة لبنى صالح كلشات مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 25سبتمبر 2019 في اجتماع مع الأستاذ أمين حسن مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي بمكتب الصحة التحضيرات لفعاليات الشهر الوردي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي المزمع إقامته بداية شهر أكتوبر القادم، بحضور نخبة من الطبيبات الاخصائيات في النساء و التوليد و الباطنية العاملات في مستشفى الغيضة المركزي و مدير إدارة تنمية المراة بمديرية الغيضة أ. إنتصار عوض مبارك. Advertisements يأتي هذا الإجتماع لاستعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لإقامة فعاليات توعية تثقيفية بسرطان الثدي الهدف منها رفع الوعي و والتعريف بمدى أهمية الكشف المبكر للمرض في مراحله الأولى و عوامل الخطورة والوقاية من هذا المرض. من جانبها عبرت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة لبنى صالح كلشات عن شكرها وتقديرها للطبيبات الحاضرات المساهمات في المشاركة بفعاليات التوعية مؤكدة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح فعاليات التوعية و الحد من إنتشار المرض بين أوساط النساء من خلال توصيل الفكرة الصحيحة واختيار الفئات المستهدفة. بدوره أثنى أمين حسن مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي على الدور البارز الذي تقوم به الإدارة العامة لتنمية المرأة من خدمات صحية متواصلة للنساء بالمحافظة داعيا تكثيف الجهود في شهر أكتوبر الشهر الوردي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة تناقش مع مدير إدارة التثقيف و الإعلام الصحي و الاخصائيات التحضيرات لإقامة فعاليات التوعية بسرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.