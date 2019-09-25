شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد فشل كل الوساطات ...الطيران الأميركي يفاجى الجميع ويقصف مواقع عسكرية جنوب البلاد ...وقيادة الجيش تصدر البيان وتؤكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير البلاد "صورة + تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعد فشل كل الوساطات ...الطيران الأميركي يفاجى الجميع ويقصف مواقع عسكرية جنوب البلاد ...وقيادة الجيش تصدر البيان وتؤكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير البلاد "صورة + تفاصيل"

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، مقتل 11 مسلحا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" بغارة جوية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا، وذلك في ثاني غارة تشنها قواته على محيط المدينة في أسبوع. وقال مدير عمليات قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، اللواء وليام غايلر، إن "هذه الغارة الجوية نفذت للقضاء على إرهابيي تنظيم داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي". وتأتي الغارة الأمريكية التي نفذت أمس الثلاثاء بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بعد غارة يوم 19 سبتمبر المنصرم في نفس المدينة، والتي قتل فيها 8 مسلحين. Advertisements من جهتها، قالت صفحة "شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، التابعة لـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، إن الغارة استهدفت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في الجنوب. يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يفروا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع. المصدر: "رويترز"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد فشل كل الوساطات ...الطيران الأميركي يفاجى الجميع ويقصف مواقع عسكرية جنوب البلاد ...وقيادة الجيش تصدر البيان وتؤكد على استمرار العمليات العسكرية حتى تطهير البلاد "صورة + تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.