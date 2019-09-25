شكرا لقرائتكم خبر عن من الملعب الى الجبهة ثم العودة الى الملعب مجددا وتحقيق الانجاز الجميل لمنتخب االناشئين...تعرف على قصته والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لم يكن يدور بخلد المدرب اليمني الكبير محمد حسن البعداني مساعد مدرب منتخب الناشئين ان يصبح يوما بعيدا عن كرة القدم حاملا سلاحه في جبهات الدفاع عن عدن
فعندما صدحت مساجد عدن منادية ابنائها بالتوجه نحو الجبهات دفاعا عن عدن من غزو حوثي عنصري سلالي لم يجد الكابتن البعداني الا ان يحمل سلاحه بدلا من كرة القدم التي تربى عليها في شوارع مدينته القلوعة مدافعا عنها في كثير من جبهاتها
وما ان انتصرت عدن حتى عاد البعداني الى هوايته الاولى وهي كرة القدم مدربا متنقلا بين الاندية اليمنية والمنتخبات الوطنية من فئات الشباب والناشئين والاول لم يقل البعداني مثل كثير شاركت في تحرير عدن ولم يتغنى بذلك فقط عاد الى انجازاته الكروية
البعداني في اخر ظهور كروي له كمساعد لمدرب منتخب الناشئين محمد النفيعي محققين سويا حلم اليمنيين بفرح وانجاز لطالما تمناه كل اليمن من شماله والجنوب اثار اعجاب الكثير وهو يبكي فرحا بالتأهل الى نهائيات اسيا للناشئين
كانت هذه تفاصيل خبر من الملعب الى الجبهة ثم العودة الى الملعب مجددا وتحقيق الانجاز الجميل لمنتخب االناشئين...تعرف على قصته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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