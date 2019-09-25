اخبار الخليج / اخبار اليمن

حادثة غريبة.. مواطن يقتحم بسيارته غرفة طوارئ إحدى مستشفيات صنعاء

0 نشر
اليمن العربي-صنعاء 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

سيارة مهشمة

سيارة مهشمة

حادثة غريبة.. مواطن يقتحم بسيارته غرفة طوارئ إحدى مستشفيات صنعاء

كتب

الخليج 365-صنعاء

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة مهشمه وهي في احدى غرف الطوارئ في مستشفى بصنعاء في حادثة غريبة من نوعها.

Advertisements

وقال ناشطون إن صاحب السيارة قام باقتحام غرفة الطوارئ في مستشفى السعبين بصنعاء وذلك محاولة اسعاف زوجته التي تعاني من الام ما قبل الولادة.

وذكر الناشطون أن المواطن وصل الى المستشفى فجر اليوم الاربعاء الى المستشفى لاسعاف زوجته ودخل بسيارته من البوابة الخارجیة لحوش المستشفى ودعس لسیارتھ بقوة وكسر بوابة الطوارئ الخارجیة واجتازھا، ثم دخل الى بوابة الطوارئ الداخلیة وكسرھا ھي الاخرى، وصولا الى وسط طوارئ النسائیة، و"صدم" عرض الجدار محدثا فجوة بالغرفة اللي بجانب غرف الولادة".

وتسبب الحادث بحالة من الذعر في وسط الكادر النسائي الطبي المناوب والمرضى.

واصيب رجل الامن المتواجد بجانب البوابة الخارجية من المستشفى بجروح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادثة غريبة.. مواطن يقتحم بسيارته غرفة طوارئ إحدى مستشفيات صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا