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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
سيارة مهشمة
كتب
الخليج 365-صنعاء
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة مهشمه وهي في احدى غرف الطوارئ في مستشفى بصنعاء في حادثة غريبة من نوعها.
وقال ناشطون إن صاحب السيارة قام باقتحام غرفة الطوارئ في مستشفى السعبين بصنعاء وذلك محاولة اسعاف زوجته التي تعاني من الام ما قبل الولادة.
وذكر الناشطون أن المواطن وصل الى المستشفى فجر اليوم الاربعاء الى المستشفى لاسعاف زوجته ودخل بسيارته من البوابة الخارجیة لحوش المستشفى ودعس لسیارتھ بقوة وكسر بوابة الطوارئ الخارجیة واجتازھا، ثم دخل الى بوابة الطوارئ الداخلیة وكسرھا ھي الاخرى، وصولا الى وسط طوارئ النسائیة، و"صدم" عرض الجدار محدثا فجوة بالغرفة اللي بجانب غرف الولادة".
وتسبب الحادث بحالة من الذعر في وسط الكادر النسائي الطبي المناوب والمرضى.
واصيب رجل الامن المتواجد بجانب البوابة الخارجية من المستشفى بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة غريبة.. مواطن يقتحم بسيارته غرفة طوارئ إحدى مستشفيات صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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