محسن نصير لــ "الخليج 365": ما حدث يوم 22 سبتمبر بحضرموت سيسجله التاريخ بأحرف من نور

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

محسن نصير

كتب الشحات غريب

قال محسن سالم نصير، رئيس لجنة التصعيد العليا للمطالبة بحقوق حضرموت، إن ما حدث يوم 22 سبتمبر 2019 ، هو نجاحاً منقطع النظير للوقفة الإحتجاجية الكبري بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، والتي جاءت نتيجة لعمل دؤوب قام به رجال ونساء حضارم عملوا في كافة اللجان المشكلة من قبل اللجة العليا للمطالبة بحقوق حضرموت وعلى رأسها اللجنة التحضيرية لهذه الوقفة.



وأضاف نصير في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه سيسجله التاريخ بأحرف من نور للحضارم هذه اللجنة وهذا الحضور المميز في الوقفة، والتي لم يسبق في تاريخ حضرموت أن شاهدوا حضوراً مثل هذه الكثافة.

وأشار أن في هذا اليوم أكد الحضارم للعالم رفضهم للظلم وأنهم لن يسمحوا بعد اليوم لكائن مهما كان أن ينهب ثرواتهم وأنهم سيواصلون التصعيد متلاحمين سلطة وشعب في خندق واحد.

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وأكد أنه كان للقرار الشجاع الذي إتخذه محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية، بوقف تصدير النفط من حضرموت ، حتى إذعان الحكومة لتنفيذ مطالب وحقوق حضرموت المشروعة بالغ الأثير لدى كافة فئات الشعب، والذي جاء قبل الوقفة الاحتجاجية بأيام معدودة، أعلنت بعدة كافة المكونات المجتمع الحضرمي تأييدهم المطلق لهذا القرار ومشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الكبري وأن الجميع يقول بصوت واحد لا تراجع حتي انتزاع حقوقنا.

وقال أيضاً إن حضرموت اليوم سيكون لها شأن بين الأمم يتناسب وارثها التاريخي وثقافتها الوسطية الرافضة للتطرف وتدينها السمح المعتدل الذي استطاعت من خلاله نشر الإسلام في شرق أفريقيا وشرق آسيا.

وكانت مدينة المكلا قد شهدت وقفة احتجاجية كبرى تداعى لها أبناء حضرموت، والتي جاءت تأييداً لقرارات محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، بوقف تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي، وللمطالبة بحقوق حضرموت المستحقة.

والقى محافظ حضرموت كلمة في الجموع، حيا في المشاركين في الوقفة والذين توافدوا من كافة مديريات حضرموت، قائلا: هذا الاصطفاف والتوحد يقدّم حضرموت في لوحة جميلة ويؤكد على توحدهم حول قضية واحدة لمصلحة المحافظة، وهذا النموذج سيكون له بالغ الأثر على مستقبل حضرموت، وقد أثبت الحضارم في ظل هذه المرحلة أن حضرموت حضارة وريادة في كافة المجالات، متقدماً بالشكر الجزيل لكافة المواطنين على الحضور والمساندة والتضامن مع كافة المطالب والحقوق التي تعبر عن الشعب وتطلعاته".

وحمل المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تؤيد المحافظ البحسني في خطواته التي تخذها بوقف تصدير النفط حتى تنفيذ كافة المطالب المستحقة لحضرموت وأبنائها.