مليشيا الحوثي تحول معكسر كبير في صنعاء إلى معتقل لمئات المختطفين

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

وقالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي حولت معسكر الأمن المركزي الواقع بمديرية السبعين إلى سجن خاص بالمختطفين والأسرى.

وذكرت المصادر أن المليشيات حولت عشرات السجناء إلى المعسكر واحتجزتهم داخل بدرومات كانت مخصصة للذخيرة ومخازن للسلاح التي قامت بنهبه منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء اثر انقلاب 21 سبتمبر 2014

وكانت المليشيات قد شددت من حراستها الأمنية ، مؤخرا، حول معسكر الامن المركزي المعروف بأسواره العالية وركنت حوله عربات قتالية وأطقماً ومسلحين.

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