بحضور قيادي بالانتقالي.. اجتماع يناقش الاشكاليات التي يعاني منها التجّار والمستثمرين بعدن 

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

عوض حمران رئيس مصلحة الضرائب

كتب عدن - الخليج 365

شهدت العاصمة عدن، مناقشة القضايا والاشكاليات التي يعاني منها التجّار والمستثمرين.



وفي التفاصيل، عُقد صباح اليوم الأربعاء في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن اجتماع تكميلي، برئاسة الأستاذ أبوبكر سالم باعبيد، رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن، وحضره الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الحنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن.

وفي الاجتماع الذي جرى بحضور عدد من كبار التجار والمستثمرين وممثلين عن الجهات المختصة ذات العلاقة في تسيير أعمال الحركة التجارية، تم التباحث ومناقشة العديد من القضايا والاشكاليات التي يعاني منها التجّار والمستثمرين في العاصمة عدن والمناطق المحررة، ومنها مشكلة الازدحام وضيق المساحة التخزينية للميناء الذي وصلت نسبة الازحام فيه إلى ٨٦٪.

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وتم في الاجتماع وضع حلول عاجلة لحلحلة الاشكاليات، والاتفاق على إلزام التجار بسحب بضاعتهم من ميناء الحاويات، فور انتهاء اجراءاتهم، والاتفاق مع الجمارك بتسجيل ٧٠٠ حاوية، وإخراج ٧٠٠ حاوية يومياً، بالتنسيق مع المواصفات والنقل الثقيل والجهات المختصة، إلى جانب تنظيم آلية الدخول والخروج للشاحنات لتسيير الحركة في بوابة الميناء وتفاذي الازدحام .

كما تم مناقشة مشكلة تجار النفط، وفي هذا الخصوص تم الاتفاق على أن يتم التعامل والتنسيق مع شركة المصافي بشكل مباشر للاتفاق على التخزين قبل دخولها الميناء، على أن يتم تحديد السعر والبيع عبر شركة النفط فقط.

وفي كلمة مقتضبة، أشاد الدكتور الوالي بدور الغرفة التجارية والتجّار وأعمالهم التي تصبُّ مصلحة الوطن والمواطن، مقدارا تفهم الجميع بشأن كافة الصعوبات التي توضع لعرقلة انسيابية العملية التجارية.

وأكد الوالي حرص القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على تذليل كافة الصعوبات، لتعود عدن حاضنة للاقتصاد وبوابة للتجارة والصناعة والزراعة.

حضر الاجتماع، المهندس محمد عبادي، مدير مكتب الصناعة بعدن، وعوض حمران رئيس مصلحة الضرائب، والعميد عبدالسلام العمري مدير أمن المنطقة الحرة، وأشرف علي المدير التجاري لمحطة الحاويات بميناء عدن