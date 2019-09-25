الأربعاء 25 سبتمبر 2019 ميليشيا الحوثي كتب الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مناطق شرق مدينة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المختلفة.

ويأتي هذا في إطار تصعيدها المتواصل واستمراراً لسلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية. وأفاد مصدر عسكري ميداني ان المليشيات أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة بشكل مكثف صباح اليوم الأربعاء. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات استخدمت في عمليات الاستهداف الأسلحة من عيار 14.5 وعيار 12.7 والأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا. وكانت مليشيات الحوثي استهدفت مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية. مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت في ساعات الصباح مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المدينة باستخدام مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر. وتضيف المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه إستهداف مكثف بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبقذائف RBG

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تفتح نيرانها صوب مواقع المشتركة شرق مدينة الصالح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.