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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الكوليرا فى اليمن
كتب
الخليج 365
قالت مصادر طبية إن الكادر الصحي في مراكز علاج وباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء بدأ بتنفيذ الإضراب الجزئي احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم.
ووفق المصادر، فقد رفع الكادر الصحي في مراكز علاج وباء الكوليرا بالعاصمة صنعاء الشارات الحمراء كخطوة أولى للإضراب عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ 6 أشهر.
ونوهت المصادر إلى ـن منظمة الصحة العالمية الداعمة لمراكز علاج وباء الكوليرا تسلم مرتبات ومستحقات الكادر الصحي إلى قيادة المليشيات الحوثية بوزارة الصحة والسكان ومكتبها في أمانة العاصمة.
ولفتت إلى أن قيادة المليشيات الحوثية بوزارة الصحة والسكان ومكتبها في أمانة العاصمة يماطلون في تسليم مستحقات الكادر الصحي المداوم منذ أكثر من ستة أشهر، ويقومون باستقطاع مرتبات الكثير منهم.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية تلاعبت وبشكل مستمر بالمساعدات الإنسانية المقدمة من منظمات دولية للأشرة المحتاجة في مناطق سيطرتها، حيث قامت بتوزيع أكثرها على موالين، كما باعت جزءا منها للتجار في صنعاء وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر كادر مراكز علاج الكوليرا بصنعاء يبدأ إضراباً جزئياً عن العمل بسبب الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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