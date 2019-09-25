باسلامة يبحث مع ديدوشكين زيادة منح التبادل الثقافي بين اليمن وروسيا

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين اثناء لقاءة بالسفير الروسي
كتب
الخليج 365
ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، مع السفيرالروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أوجه التعاون بين اليمن وروسيا بمجال التعليم العالي وسبل تعزيزها، وتجديد اتفاقية التعاون وزيادة منح التبادل الثقافي.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" تطرق اللقاء إلى إمكانية زيارة وزير التعليم العالي ووفد من الجامعات اليمنية بالمناطق المحررة إلى عدد من الجامعات الروسية التخصصية، وكذا التطرق إلى عدد من القضايا التي تخص الطلاب اليمنيين بالجامعات الروسية.
وأثنى الوزير باسلامة، على الدعم المقدم من الجانب الروسي لليمن من خلال توفير عدد من المنح الدراسية بعدد من المجالات المختلفة سنوياً، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.. آملاً زيادة عدد المنح المقدمة لاستفادة الطلاب اليمنيين منها.
بدوره أكد السفير الروسي، اعتماد بلاده زيادة عشر منح جديدة ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً، وجدد تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. معرباً عن أمله بإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم والشامل المبني على مرجعيات الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمن واليمنيين.
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