تعرف على أبرز المواضيع التي ناقشتها هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الزبيدي

كتب عدن - الخليج 365

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، أنه اتفق مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة على "متابعة كافة الاشكاليات ومعالجة صرف المرتبات".



جاء ذلك خلال عقد هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.

ووفق متابعة "الخليج 365"، واستهل اللواء بن بريك، الاجتماع باستعراضٍ موجزٍ للقاءات التي عقدها خلال الأسبوع الماضي، والتي تضمنت اللقاء الهام الذي عقده مع اللواء فضل حسن العمري، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، للوقوف على أسباب عرقلة صرف مرتبات منتسبي الأمن والجيش.

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ولفت القائم بأعمال رئيس المجلس، إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء العمري، على متابعة كافة الاشكاليات، ومعالجة صرف المرتبات وفق الآلية المعتمدة سابقاً من البنك المركزي، ورفض أي معوقات جديدة من قبل أي جهات أخرى تعارض الآلية السابقة المعتمدة من رئيس الجمهورية.

كما استعرض اللواء بن بريك في الاجتماع أيضاً، نتائج لقائه مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعاصمة عدن، والآليات التي تم الاتفاق عليها لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الانتقالي الجنوبي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وناقش اجتماع هيئة الرئاسة أيضا، نشاط الأمانة العامة لهيئة الرئاسة خلال الأسبوع المنصرم، ومنها نتائج اللقاءات التي عقدها الأمين العام مع أعضاء مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام، وكذا المشاورات التي يعقدها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة جدة السعودية.

واستمع الاجتماع إلى تقرير تقييمي من مركز دعم صناعة القرار، عن الأحداث الماضية على المستويين الداخلي والخارجي وانعكاستهما على الواقع على الأرض، وكذا الدور الإعلامي للهيئات التابعة للمجلس والجوانب الإيجابية والسلبية فيه.

وفي ختام الاجتماع، وقف الاجتماع أمام عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، أهمها تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية في مختلف المحافظات، وفي هذا الشأن تم تكليف فريق من الجمعية الوطنية للاطلاع على الأوضاع العامة بمحافظة أبين، ودعم إجراءات تطبيع الحياة فيها، بما يُعزز الدور الأمني في المحافظة.