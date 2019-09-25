تربية ساحل حضرموت تكرم أوائل الطلاب والطالبات في الثانوية العامة والمجمعات المسائية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت جمال سالم عبدون أن قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حريصة على نشر رسالة التعليم المتميز وإعطاء المجتهدين من أبنائنا الطلبة والطالبات فرصاً للتمسك بقيم النجاح ومعاني التفوق تسهم في غرس الثقة في أنفسهم في سنوات تعليمهم الجامعي وتضع الطلاب والطالبات الذين هم في مقاعد الدرس أمام أملٍ جديد للتفوق والتفرد في العام الدراسي الجديد 2019-2020 م.



جاء ذلك في كلمته التي القاها في الحفل الخطابي والفني والتكريمي لأوائل الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والادبي والمجمعات المسائية للعام الدراسي 2018/2019 على مستوى المديريات واحتضنته صباح اليوم ساحة ثانوية بامطرف للبنين بمديرية الشحر بدعم من قبل الراعي الأول للتعليم محافظ حضرموت _قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وأشار الوكيل عبدون اننا نكرم في هذا الصباح العشرة الأوائل في شهادة الثانوية العامة والبالغ عددهم (307)طالب وطالبة منهم (140) طالباً وطالبة والذين يمثلون محور مديريات (الشحر ، غيل باوزير ، الديس الشرقية ، الريدة وقصيعر) يأتي كعنوان آخر من عناوين النجاح وشكل آخر من أشكال التحفيز والدعم وتوسيع دائرة المكرمين والمتفوقين في رحلة العام الدراسي الماضي

وقال لقد وضعنا نحن في قيادة التربية والتعليم لكل مديرية من مديريات المحافظة خارطة طريق لتطوير واقعها التربوي والتعليمي فصح المجتمع والخيرون كافة فيه يشهدون في كل هذه الافتتاحات في المشروعات التربوية والتعليمية التي تحظى بها مدن وقرى وأرياف حضرموت ونعمل بوتيرة عالية لاستكمال هذه الخطط المرسومة على خارطة حضرموت وترسم لوحة مشرّفة لحجم تدخلات السلطة المحلية ومتابعتنا الميدانية لتنفيذها وفق جداولها الزمنية .

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لافتاً الى الأهمية الكبيرة للمتابعة الميدانية والإشراف الفني على سير الحصة الدراسية وتفعيل المعامل وإجراء التجارب وتنفيذ حصص الحوسبة وتفعيل الأنشطة اللاصفية والإسهام الحقيقي من قبل الإدارات التربوية والمناطق التوجيهية بالمديريات للقيام بدورها المهم في ضرورة تحسين الأداء وتطوير بوصفه الوجه الحقيقي والمهم في المشهد التربوي والتعليمي اليومي.

وأختتم الوكيل عبدون كلمته في الحفل بتجديد الشكر والتقدير للراعي الأول المحافظ البحسني ولكل من أسهم العام المنصرم في خلق هذه الأجواء التنافسية بين الطلاب والطالبات وجعل حضرموت الساحل تحصد أعلى معدلات للنجاح في اختبارات الشهادة الثانوية ولهذه الكواكب من المتفوقين على مستوى مديرياتهم ولأولياء أمورهم ومدارسهم .

والقيت عن المكرمين كلمة القتها الطالبة هنيده صالح سعيد النهدي من ثانوية قصيعر للبنات عبرت فيها عن سعادتها بهذه اللحظات التي ستسجل في تاريخ مشوارهم التعليمي مؤكدتاً باننا نحن المكرمون نجني ثمار الجد والاجتهاد في المذاكرة والمثابرة على تحقيق هذه النتائج المشرفة لنا ولأسرنا ولثانوياتنا ومديرياتنا .

وقدمت الشكر والتقدير لراعي التعليم الاول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل الوزارة مدير تربية حضرموت الاستاذ جمال سالم عبدون وكل الذين كانوا سبباً في وصولنا إلى هذه المراتب من التفوق والنجاح .