شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استدرجت عصابة نسائية استاذاً جامعياً إلى شقة لـ”المساج والجنس” وصوروه عارياً! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت صحيفة إماراتية أنّ عصابة مكونة من رجل وثلاث نساء، استدرجت أستاذاً جامعياً ومحاضراً، الى شقة في منطقة جبل علي واعتدوا عليه وصوروه عارياً، وقاموا بإذلاله وإهانته وسرقوا منه نحو 100 ألف درهم.

وقال المجني عليه إنه وجد على سيارته بإمارة رأس الخيمة بطاقة دعاية لمركز “مساج” في دبي، فاستغل فرصة وجوده بدبي وتواصل على الرقم عبر “واتس اب”، فأرشدته إحدى المتهمات إلى شقة بالقرب من شارع “اليلايس” في جبل علي، وطرق الباب لكن لم يفتح أحد فحركه للداخل وبمجرد دخوله، فوجئ بالمتهمتين الأولى والثانية يسحبانه، وأغلقتا الباب خلفه.

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ثم ظهر المتهم الثالث وأمسكه من رقبته وأحضرت المتهمة الأولى سكيناً وهددنه بالقتل فشعر بالرعب، وأجبروه على خلع ملابسه لتصويره، وكان يتوسل إليهم لتركه، لكنهم سرقوا النقود التي في جيبه، وبطاقته البنكية، وسحبوا النقود من رصيده.

وسحبت المتهمة الأولى والثانية مبلغ 35 ألف درهم من ماكينتي صراف آلي، واشترتا جهازي آيفون إكس ماكس بحوالي 8148 درهم، وتوجهتا إلى أحد الفنادق لشراء مشروبات كحولية وحجز طاولة لأيام عدة، ثم عادتا إلى الشقة وتقاسم المتهمون الأموال سوياً، وغادرت النساء الشقة تاركات المجني عليه مع المتهم الثالث.