شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بارز في حزب الإصلاح يتهم علناً وعبر قناة الحوار السعودية بخيانة الرئيس هادي...تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص



اتهم القيادي في حزب الإصلاح صلاح باتيس دول التحالف بخيانة الرئيس هادي وحكومته،وقال باتيس في مداخلة له بقناة الحوار أن الإمارات تقصف المدنيين وقوات هادي على مراى ومسمع السعودية واصفاً ذلك بوصمة العار على جبين السعودية ،مطالباً السعودية بقرار واضح بشأن تدخلات الإمارات بعدن.

قيادي بارز في حزب الإصلاح يتهم علناً وعبر قناة الحوار السعودية بخيانة الرئيس هادي...تفاصيل خطيرة

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وأشارت قناة “الحوار” العربية، إن قبول السعودية بمبادرة الحوثيين لوقف استهداف المملكة مقابل إيقاف عمليات التحالف العسكرية، يعني تبخر عاصفة الحزم، واستحالة عودة هادي وحكومته إلى صنعاء.

ولفتت القناة، في برنامج الرأي الحر، إلى أن حكومة هادي لا علاقة لها بمبادرة الحوثيين، وأن المعني بالمبادرة هي السعودية، التي إن قبلت بوقوف القصف سيؤدي ذلك إلى

تبخر عاصفة الحزم، وانتهاء دور حكومة هادي، وتثبيت الحوثيين في مؤسسات الدولة بصنعاء، وإن رفضت سيكرر الحوثيون قصف أماكن أكثر حساسية في السعودية، ستؤدي إلى إعادتها إلى القرون الغابرة. حد تعبير مقدم برنامج الرأي الحر، صالح الأزرق.

منوهة إلى أن السعودية فشلت في السيطرة على محافظة صعدة، القريبة من حدود المملكة، بينما سعت للسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، البعيدة.

وأكدت القناة بأن السعودية أمام خيارين أحلاهما مر، فإن قبلت بمبادرة الحوثيين ستجلب على نفسها الويل والثبور، وإن رفضت ستجني على نفسها.

موضحةً أن الحوثيين أثبتوا القدرة على ضرب أماكن بعيدة في السعودية والإمارات، وأنهم استطاعوا إضعاف السعودية لدرجة كبيرة للغاية، خصوصاً بعد إيقاف نصف الإنتاج السعودي من النفط، واصفة استهداف معامل. شركة أرامكو في بقيق وخريص السعوديتين بـ” الزلزال الكبير”.

وأضاف الإعلامي صالح الأزرق، أن المسؤولين السعوديين لا يستطيعون الإدلاء بأي تصريح حول الموافقة أو الرفض للمبادرة الحوثية، لأنهم لا يملكون الضوء الأخضر من الأسرة الحاكمة.

مشيراً إلى أن صناع القرار في السعودية لا يمتلكون رؤية واضحة، لأنهم لا يعرف ماذا يصنعون في اليمن، واصفاً السلطة السعودية بـ “المرتبكة”.

وكان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، أعلن عن وقف استهداف السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في خطاب على قناة ” المسيرة”، التابعة للجماعة، الأسبوع الماضي.

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