جمارك صرفيت الحدودي يعلق عمله إثر اعتداء سعودي جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة

اقدم جندي سعودي على اطلاق النار، داخل مبنى جمارك صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان في مديرية حوف بالمهرة.

تأتي الحادثة في ظل تحركات واسعة من اهالي مديرية حوف لاخراج القوة السعودية من منفذ صرفيت والتي سبق أن أعلن الأهالي رفضها من خلال فعاليات أمام منفذ صرفيت وبيانات قبلية طالبت برحيل القوات السعودية من المنفذ كونها لا تحمل اي شرعية ولا مبرر لوجودها في منفذ صرفيت والمهرة ككل .

وقالت مصادر : إن ضابطا سعوديا، أقدم ظهر الأثنين، على إطلاق النار داخل مبنى جمارك صيرفيت في انتهاك صارخ لحرمة المؤسسة والمحافظة ولوائحها.

وأضافت المصادر أن الجندي أطلق النار أثناء تناول الموظفين لوجبة الغداء مما تسبب في حالة فزع وإرباك في أوساط الموظفين.

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وأوضحت أن إطلاق النار تسبب كذلك بعراك بين موظف الجمارك والجندي السعودي الذي عرض حياة الموظفين للخطر.

وأشارت إلى أن موظفي المنفذ أعلنوا تعليق عملهم في المنفذ عقب الاعتداء على الموظفين وإطلاق النار.

وفي تعليق له على الحادثة، قال مسؤول التواصل الخارجي للجنة اعتصام المهرة أحمد بلحاف إن “هذا الانتهاك يضاف الى الانتهاكات التي ترتكبها القوات السعودية بمحافظة المهرة ، وأبناء مديرية حوف يجددون موقفهم الرافض لتواجد القوات السعودية بمنفذ صرفيت”.

وأوضح في تغريدات له أن “القوات السعودية المتواجده في منفذ صرفيت تتمادي في انتهاكاتها”، محذرا من أنه “ان لم يتم وقف هذه الانتهاكات والممارسات عند حدها فسيصل بنا الامر الى اسوء مما نحن فيه”.

ودعا بلحاف “الجميع في محافظة المهرة للوقوف أمام هذا الخطر الذي يهدد استقرار وأمن مديرية حوف المحمية الطبيعية”.