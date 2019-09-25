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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تنتصر للشرعية.. اتفاق تاريخي ينهي تمرد الانتقالي والإمارات.. هذه أبزر بنوده!

كشف برلماني وإعلامي مصري، الیوم الثلاثاء، عن بنود اتفاق المصالحة بین الحكومة الشرعیة الیمنیة المعترف ب?ا دولیاً، وبین المجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، والتي تمت بموافقة التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن.

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وقال عضو مجلس النواب المصري ورئیس تحریر جریدة الأسبوع، مصطفى بكري، إن الإمارات والسعودیة وبحضور ممثلون عن الحكومة الشرعیة والانتقالي الجنوبي توصلت إلى اتفاقا للمصالحة وإن?اء الصراع في المحافظات الجنوبیة.

وأشار بكري إلى أن بنود الاتفاق تنص على خروج القوات المتصارعة من عدن الي مواج?ة الحوثیین، وعودة الرئیس عبدربه منصور ?ادي والحكومة الشرعیة والبرلمان الي عدن.

وأوضح الإعلامي المصري أن الاتفاق ینص على عودة كافة السفارات العربیة والأجنبیة الي عدن وفي مقدمت?ا السفارة السعودیة، مشیراُ إلى بقاء بعض القوات الامنیة في عدن لحفظ الامن تحت إشراف القیاده الامنی? السعودیة.

كما أشار بكري إلى أن من المتوقع الاعلان عن ?ذا الاتفاق رسمیا خلال الأیام القلیلة القادمة، وبحضور الملك سلمان بن عبدالعزیز ومحمد بن زاید، والقیادات الیمنی? من كلا الجانبین.