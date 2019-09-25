الاكثر مشاهدة - عــاجل : البيت الأبيض ينشر أول أدلة الإطاحة بالرئيس ترامب .. وتسريب أخطر مكالمة له..شاهد ماذا قال فيها ؟؟

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : البيت الأبيض ينشر أول أدلة الإطاحة بالرئيس ترامب .. وتسريب أخطر مكالمة له..شاهد ماذا قال فيها ؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وزارة العدل الأمريكية مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التي تسببت في بدء دراسة عزل سيد البيت الأبيض.

وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 يوليو 2019، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.

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وقال ترامب لزيلينسكي، بحسب نص هذه المكالمة، الذي تم صياغته اعتمادا على تسجيلات موظفي البيت الأبيض الحاضرين خلال إجراء الاتصال، إن دراسة الرئيس الأوكراني قضية بايدن ونجله ستكون أمرا ممتازا.

ونقل نص المكالمة عن ترامب قوله: "هناك حديث مكثف حول نجل بايدن، حول أن بايدن (الأب) أوقف الملاحقة القضائية (في أوكرانيا)، وكثير من الناس يريدون كشف الحقيقة، وإذا كان بإمكانك فعل أي شيء في هذا السياق بالتعاون مع النائب العام (الأمريكي ويليام بار) فهذا سيكون أمرا ممتازا".

وأضاف ترامب: "بايدن راح وتباهى أنه أوقف الملاحقة القضائية، وإذا كان بإمكان النظر في هذا الأمر (فراغ في النص)... وذلك يبدو فظيعا بالنسبة إلي".