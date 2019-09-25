الاكثر مشاهدة - بلباس فاضح .. فتاة في كامل زينتها ترقص وسط أكبر متجر في السعودية وتشعل مواقع التواصل (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو متداول لحظة احتفال مجموعة من الرجال والنساء داخل أحد المراكز التجارية بجدة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وظهرت إحدى النساء وهي ترقص بالعصا وعلى أنغام المزمار وسط تصفيق حاد من الحضور. Advertisements ​​​​​​ ​​ وحضر الاحتفال عدد كبير من الأطفال أيضا ، كما كان لافتا استخدام الكثير من الحضور للعصا.

ورقص عدد كبير من المواطنين على الأغاني والأناشيد الوطنية معبرين عن فرحتهم بتلك المناسبة التي تتكرر كل عام.

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