شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الصحفي فتحي بن لزرق ينفي تسريبات حوار جدة ، ويكشف عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الصحفي فتحي بن لزرق ينفي تسريبات حوار جدة ، ويكشف عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي

نفى الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق التسريبات التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية انتصارات حول الحوار المرتقب بين الشرعية وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي . وقال بن لزرق في منشور رصدة موقع "صوت المغتربين" ان التسريبات المنشورة عن نصوص اتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بجدة غير صحيحة في مجملها . موضحا في ذات الوقت ان هناك اتفاق اطلع عليه شخصيا لكنه مٌنع عن نشره ويراه ايجابي اذا طٌبق بنسخته الأصلية دونما تحريف أو تعديل. ------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : مذيعة سعودية جريئة تفضح المصري عمرو أديب وتثير جنون تركي آل الشيخ الذي هددها بالمنشار Advertisements عـــــاجـــــل : صور مباشرة الان من عمان .. كارثة تجتاح السلطنة .. جزر تختفي بشكل نهائي والسلطات تعلن حالة الطوارئ ..شاهد عاجـــل : مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم القرار الذي انتظرة كل المغتربين اليمنيين ويزف البشرى التي ستغير احوالهم ..شاهد ------------------------------------- وكانت وسائل اعلام محلية قد تناقلت خلال الساعات الماضية تصريحات منسوبه للبرلماني والاعلامي المصري مصطفي بكري قال فيها ان الحكومة الشرعیة والانتقالي الجنوبي توصلو إلى اتفاقا للمصالحة وإنھاء الصراع في المحافظات الجنوبیة. وزعمت تلك التسريبات المنسوبة للبرلماني المصري ان بنود الاتفاق تنص على خروج القوات المتصارعة من عدن الي مواجھة الحوثیین، وعودة الرئیس عبدربه منصور ھادي والحكومة الشرعیة والبرلمان الي عدن. بالإضافة إلى عودة كافة السفارات العربیة والأجنبیة الي عدن وفي مقدمتھا السفارة السعودیة، وبقاء بعض القوات الامنیة في عدن لحفظ الامن تحت إشراف القیاده الامنیھ السعودیة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفي فتحي بن لزرق ينفي تسريبات حوار جدة ، ويكشف عن اتفاق جديد بين الشرعية والانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.