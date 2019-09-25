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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قائد عسكري بارز يعلن تمردة بعد قرار اقالته ويبدأ بالتحركات العسكرية

أعلن القيادي الحوثي محمد المقدشي محافظ ذمار السابق تمره ورفضه توجيهات رئيس المجلس الساسي للحوثيين بتولي عمله الجديد في منصب وزير العمل.

وقالت مصادر مطلعة في محافظة ذمار، إن القيادي الموالي للمليشيات الحوثية محمد حسين المقدشي، الذي كان يشغل منصب محافظ محافظة ذمار يرفض حتى الآن تسلم عمله الجديد الذي عينته فيه المليشيات الحوثية في وزارة العمل.

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وكان القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الذي تسيطر عليه المليشيات مهدي المشاط أصدر في 11 سبتمبر الجاري قراراً قضى بتعيين محمد حسين المقدشي نائباً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو ما اعتبره الأخير إهانة بحقه، وتعبيراً عن انحياز قيادات الحوثيين لخصومه الذين وقفوا ضده وطالبوا بإقالته من منصب محافظ ذمار.

وتوقف المقدشي عن مزاولة مهامه كمحافظ لذمار، واعتكف في صنعاء منذ شهرين نتيجة خلافات نشبت بينه وبين مشرف الحوثيين في المحافظة المدعو فاضل الشرقي (أبوعقيل) بسبب تدخلات الأخير وإصراره على مصادرة صلاحيات المحافظ والتدخل في عمل مؤسسات وأجهزة الدولة، وخصوصا المؤسسات الإيرادية، وفي قرارات التعيين للمسؤولين، وإيقاف توجيهات المحافظ وأوامره، وهو ما اعتبره المقدشي مصادرة لصلاحياته، وقرر الاعتكاف.

المصادر أوضحت أن المقدشي طالب قيادات المليشيات الحوثية بتعيينه في منصب محافظ في محافظة أخرى، أو في إحدى مؤسسات الدولة المركزية، حيث كان يطالب بتعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة لشؤون القبائل التي عينت المليشيات فيها حنين قطينة الذي كان محافظاً لصنعاء.

المصادر أكدت أن إبعاد قطينة والمقدشي عن منصبيهما كمحافظين لصنعاء وذمار يأتي في إطار مساعٍ لمليشيات الحوثية لإجراء عملية تغييرات لعدد من محافظي المحافظات واستبعاد بعض المحافظين المحسوبين على المؤتمر في إطار هذه التغييرات وتعيين قيادات موالية لها بدلاً عنهم.