مسلحون حوثيون يسطون على أراضي مواطنين في مدينة إب

سطى مسلحون حوثيون على أراضٍ للمواطنين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل عمليات نهب منظم للأملاك الخاصة والعامة.



وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي" إياد الأبيض" ـ مشرف ميداني ـ حاول السطو بقوة السلاح على أرضية تابعة لنساء وأرامل في منطقة "كدام" بدار العلفي بعزلة الحوج العدني بمديرية المشنة.



وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي استقدم معدات لاستحداث أعمال بناء في الأرضية التابعة لورثة المرحوم "عبده علي ملهي الجحافي"، وسط ممانعة من أهالي القرية الذين تصدوا للقيادي الحوثي ومنعوا عمل أي استحداثات.



وفي مديرية الظهار، اعتدى مسلحون حوثيون على أرضية المواطن "محمد عبود باسلامه" بالدائري الغربي لمدينة إب .

وقالت المصادر أن المسلحين وبحماية ودعم من القيادي المتحوث "صادق غراب" قاموا بالسطو على الأرضية واختطفوا عدد من أبناء بيت باسلامه الذين حاولوا التصدي لعملية الاعتداء.



وتشهد أراضي المواطنين والممتلكات العامة في المحافظة اب الخاضعة للحوثيين عمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية وتواطؤ من السلطات المحلية منذ سيطرة الانقلابيين على المحافظة في العام 2014م.



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