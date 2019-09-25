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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : عادل الجبير : اتفقنا مع الحلفاء للرد على هجوم ارامكو ...وهذا ماسيحدث خلال الايام القادمة

أكد الدكتور عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، وجود أدلة تؤكد أن الأسلحة المُستخدمة في الهجوم على منشآت أرامكو، أسلحة إيرانية.

وأوضح «الجبير» في مؤتمر صحافي، أن المشاورات مستمرة مع الحلفاء بشأن الرد على هجوم أرامكو، خاصة بعد التأكد من أن الأسلحة إيرانية.

وعن الوضع في المنطقة، أشار إلى أن المملكة تعمل على تعزيز عملية الإعمار في اليمن بعد تخريبات ميليشا الحوثي الإيرانية.