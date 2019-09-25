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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بإشراف امريكي وإسرائيلي ...عمر خان يكشف عن اتفاق سري بين السعودية وإيران "سينهي حرب اليمن "

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان امس الثلاثاء، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، طلبا منه التوسط لهما عند ايران.

وأوضح خان، في تصريح صحفي أدلى به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "تباحثنا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا كان بإمكاننا تخفيف حدة توتر الوضع وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد".

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الملفت ان عمران خان كان قد جاء الى نيويورك قادما من السعودية، على متن الطائرة الخاصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان!!.

والملفت ان ترامب وابن سلمان ، يحاولان بالعلن الايحاء بانهما يرفضان اي وساطة مع ايران، بينما في الخفاء "يستنجدان"، على حد تعبير احدى المواقع الالكترونية العربية، بحلفائهما الذين تربطهم علاقات جيدة مع ايران، للتوسط بينهما وبين طهران.

هذا وعقد خان، مساء الاثنين الماضي، لقاء مع الرئيس الايراني روحاني، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة الأممية، وذلك بعد أن أجرى محادثات مع ترامب.