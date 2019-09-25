الجبير: نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الجبير
كتب
الرياض طهران - الخليج 365
قال وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية، الدكتور عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن "سلوك إيران العداوني يجب أن يتوقف".
وأضاف الجبير، في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير عادل الجبير ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية حول اليمن.
وقال لو كوك، إن البرنامج الإنساني في اليمن لم يكن ليتحقق لولا دعم السعودية.
وتابع "نواجه العديد من التحديات للوصول للجوعى والمرضى في اليمن".
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