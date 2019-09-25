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الجبير: نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو

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الرياض طهران - اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الجبير

الجبير

الجبير: نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو

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الرياض طهران - الخليج 365

قال وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية ، الدكتور عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن "سلوك إيران العداوني يجب أن يتوقف".

 

 وأضاف الجبير، في تصريحات - رصدها "الخليج 365" -  نتشاور مع الحلفاء حول الخطوات التي سنتخذها رداً على هجوم إيران على أرامكو.

 

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير عادل الجبير ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية حول اليمن.

 

وقال لو كوك، إن البرنامج الإنساني في اليمن لم يكن ليتحقق لولا دعم السعودية.

 

 

وتابع "نواجه العديد من التحديات للوصول للجوعى والمرضى في اليمن".

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