تواصل أعمال مشاريع جامعة سيئون الممولة من السلطة المحلية بوادي حضرموت

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

جامعة سيئون

كتب الخليج 365 - سيئون

تتواصل أعمال المشاريع التنموية الخاصة بجامعة سيئون التي تمولها السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، من حصة المحافظة من مبيعات النفط.



وتركزت المشاريع على أربعة كليات رئيسية في الجامعة، شملت كلية الطب والعلوم التطبيقية والتربية والبنات، بكلفة إجمالية بلغت (1279460$) مليون ومائتين وتسعة وسبعين ألف واربع مائة وستين دولار أمريكي.

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حيث تضمنت مشاريع كلية العلوم التطبيقية بناء الدور الأول الذي يحوي 10 قاعات دراسية وثلاثة معامل ومكاتب إدارية ودورات مياه بكلفة إجمالية بلغت (714557$ ) ومدة تنفيذ حددت بـ16 شهراً، بينما شملت مشاريع كلية التربية بناء 8 قاعات دراسية ومكاتب إدارية بكلفة إجمالية بلغت ( 282558$ ) وبمدة تنفيذ تصل لـ18 شهراً، فيما تضمنت مشاريع كلية البنات بناء 8 قاعات دراسية ومكاتب إدارية، بكلفة إجمالية بلغت (231941$) وبمدة انجاز مزمنة بـ10 أشهر، وشمل مشروع كلية الطب بناء قاعة كبرى مع ملحقاتها بكلفة مالية تقدر بـ( 50407$)، وبمدة تنفيذ محددة بثلاثة أشهر.

وأكد رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري على أهمية وجود هذه المشاريع في ظل مرحلة التأسيس التي تمر بها الجامعة، حيث ستعمل على حل لمشكلة الضائقة المكانية في كليات الجامعة التي تستهدفها المشاريع.

وتأتي هذه المشاريع ضمن الاستراتيجات التعليمية للسلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت بقيادة وكيل المحافظة عصام حبريش الكثيري، في النهوض بالعملية التعليمية على مستوى كافة المراحل التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية.