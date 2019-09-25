مسؤول محلي يدشن توزيع السلال الغذائية للنازحين في حجر بالضالع

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

صورة من الجولة

كتب الضالع - الخليج 365

دشن وكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف ومعة مدير عام مديرية الضالع عبدالواسع احمد وامين عام الهلال الاحمر اليمني بالضالع الدكتور اياد صالح عبدالله صباح اليوم الاربعاء الموافق 25سبتمبر 2019م توزيع السلال الغذائية للنازحين بحجر المقدمة من الهلال الاحمر اليمني.



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وخلال التدشين أكد وكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف أن توزيع السلال الغذائية للأسر النازحة من الحرب تسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية لها في ظل استمرار تعنت مليشيا الحوثي ومحاصرة اغلب مناطق حجر.

وثمن دعم دعم جمعية الهلال الاحمر اليمني في تقديم المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمحتاجة مطالباً بزيادة الدعم نظراً لوجود تزايد اعداد النازحين من اب ومريس والعود والازارق.. اضافة الى نزوح عدد كبير من محافظة الحديدة وتقدم العفيف بالشكر والتقدير لكل المنظمات الانسانية والخيرية التي تقدم الدعم الغذائي للأسر النازحة التي تعيش في وضع صعب للغاية.

واوضح امين عام الهلال الاحمر اليمني الدكتور اياد صالح عبدالله ان دعم الهلال الاحمر يستفيد منها1800 حالة غذائية للأسر النازحة والمتضررة والمحتاجة من محافظة الضالع مؤكداً ان دعم الهلال الاحمر اليمني سيتمر في مواصلة دعم الاسر النازحة والمتضررة من الحرب.