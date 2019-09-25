ذمار.. مليشيا الحوثي تصدر تعميما بمنع إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي الإنقلابية، في محافظة ذمار، اصدرت اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019، تعميما بمنع إيقاد شعلة ثورة ال26 سبتمبر.



وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي حذرت نشطاء سياسيين ومواطنيين كانوا يعتزمون إيقاد شعلة ثورة العيد الـ57 لثورة 26 سبتمبر، مساء اليوم في المعلب الأحمر وسط المدينة.

Advertisements

ووفق المصادر فإن المليشيا بررت منعها إيقاد الشعلة بمحافظة ذمار، بحجة أن إيقاد الشعلة سيتم رسمياً في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء

ويأتي تبرير المليشيات بمنع إيقاد الشعلة في ذمار، بحجة إيقادها في صنعاء، في سياق التقية الحوثية التي تتخذها المليشيات، وتخفي إعلان موقفها الرافض لثورة سبتمبر، بعكس سلوكها المناهض لأهداف الثورة، وفق المصادر.

إلى ذلك، أصدر مكتب التربية في المحافظة قرار يمنع المدارس الحكومية والخاصة من إقامة أي احتفالات بمناسبة ذكرى سبتمبر.

وبين مدير إحدى المدارس الحكومية مفضلا عدم الكشف عن اسمه أن التعميم قضى بعدم إقامة اي مظاهر احتفال لذكرى الثورة بما فيها تشغيل مكبرات الصوت للاناشيد الوطنية أثناء طابور الصباح او الاذاعة المدرسية