- 1/2
- 2/2
الأربعاء 25 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
زار وكيل محافظة المهرة والمشرف على قطاع التعليم، الشيخ صالح عليان، اليوم الأربعاء، المعهد الصحي في المحافظة للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها بالتزامن مه بدء العام الدراسي الجديد.
وكان في استقبال الوكيل بن عليان، المدير العام لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد، والمدير العام للمعهد الاستاذ محمد بن ماضي.
وطاف الوكيل في أقسام المعهد، مستمعا من طلاب المستوى الثالت في تخصص مساعد طبيب وتخصص تمريض والذين هم على مشارف التخرج على أوضاعهم وهمومهم.
وحث الوكيل الطلاب على بدل مزيدا من الجد والاجتهاد وتطبيق كل مادرسوه على أرض الواقع للارتقاء بالجانب الصحي بالمحافظة.
وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت ستقدم كل الدعم للطلاب أثناء الدراسة وبعد التخرج.
وخلال الزيارة اطلع الوكيل على الترتيبات لأستئناف افتتاح تخصص قابلة هذا العام لكونه يعد من التخصصات المهمة التي ترفد الكادر الصحي بالمحافظة .
والتقى الوكيل بالمدير العام للمكتب الصحة بالمحافظة والمدير العام للمعهد والطاقم الإداري والكادر التدريسي، متسمعاًّ منهم على الصعوبات التي تواجههم في سير العملية التعليمية.
كما حث الوكيل إدارة المعهد على تطوير العملية التعليمة، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تسعى إلى تطوير المعهد ليصبح كلية العلوم الصحية مستقبلاً في إطار الوصول إلى جامعة المهرة.
من جهتها شكرت إدارة المعهد الوكيل على زيارته واهتمامه وتلمس أوضاعهم وهمومهم عن قرب.
وتأتي تلك الزيارة ضمن زيارات الوكيل التي يقوم بها في بداية هذا العام الدراسي الجديد إلى المنشآت التعليمية والتربوية للأطلاع على أوضاعها واحتياجاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل المهرة يطلع على أوضاع المعهد الصحي بالتزامن مع بدء العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.