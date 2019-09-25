الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 قصف حوثي كتب الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع متفرقة تابعة للقوات المشتركة في مدينة التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت عدداً من الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات قصفت في ساعات الصباح مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق المدينة باستخدام مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر. Advertisements وتضيف المصادر أن القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه إستهداف مكثف بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 وبقذائف RBG. وأمس، استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية. مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا تحدثت أن المليشيات قصفت مساء أمس الثلاثاء مواقع القوات المشتركة شمال المديرية بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 م.ط ، وبقذائف مدفعية الهاون عيار 82 وعيار 120 ، وبالقذائف الصاروخية مغرب الثلاثاء.

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