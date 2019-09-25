تعرف على قصة قصيدة المحضار "الجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الهند

كتب الخليج 365

شيد الملك شاه جهان الإمبراطور المغولي تاج محل هو ضريح رائع الصنع، أنيق العمارة من الرخام الأبيض يوجد بأكرا بأوتار برادش بالهند ليضم رفات زوجته ممتاز محل الزوجة الثالثة وتعرف بممتاز محل والتي تدله في عشقها تخليدا لذكراها.



وفي هذا الصدد نستعرض لكم قراءنا الأعزاء قصيدة محضارية لا ينساها تاريخ حضرموت العريق:

حسك تغرك نيودلهي وتلهي ** عزك بلادك بها تأمر وتنهي

قصيدة جميلة ولدت في ليلة مقمرة في رحاب التاريخ وأساطير الهند الشهيرة روعة وجمال وبجوار رمز الحب والجمال والوفاء (تاج محل) جادت بها قريحة الشاعر الكبير المبدع "حسين أبوبكر المحضار" وبحضور الرئيس الجنوبي السابق "علي ناصر محمد".

وتناقلت وسائل إعلامية محلية القصة عن الرئيس "علي ناصر محمد" ننشره فيما يلي:

في عام ١٩٨١ زرت الهند ورافقني عدد من المسؤولين في الحزب والدوله ولكني حرصت على أن يرافقنا عضو مجلس الرئاسة السيد الشاعر حسين المحضار كما حرصت على زيارة تاج محل ونزلنا في فندق بني على الطريقة المغوليه يطل على تاج محل ..

مساء يوم ١٤ والقمر قد اكتمل وعكس باضوائه على جوهرة التاج في منظر بديع ورائع لم اشهد له مثيلا في حياتي اطللنا على تاج محل الذي حوله ضوء القمر والرخام الابيض الى قطعة بيضاء بل الى جوهرة جميلة تسر الناظرين .. ومن على هذا الفندق ومن المكان الذي اختاروه لنا لنشاهد احد عجائب السبع في العصر الحديث انبهر الجميع بروعة ذلك الاثر الخالد الدي يرمز الى الحب والوفاء ..

لفت نحو شاعرنا الكبير المحضار وقلت له ما رأيكم بهذا الجمال والكمال الذي يفوق الخيال ولكنه فاجأني وفاجأ الجميع وهو يلفت نحوي وليس نحو تاج محل ويقول :

حسك تغرك نيودلهي وتلهي ** عزك بلادك بها تأمر وتنهي ..

وواصل ونحن نشاهد ونتابع أبو محضار وهو يسمعنا قصيدته وكأنه يحفظها مع أنها من وحي المكان والزمان والتاريخ والحضارة ولكنه لم يتجاهل التاج الذي جئنا خصيصا لزيارته ونظرت إليه وأشار بيده وأصبعه ؛؛

التاج أعظم أثر في الهند خالد ** من حب حد راح له راكع وساجد

والكلمات والاغنية بصوت الفنان الكبير "كرامة مرسال"

*شبوه برس" ينشر نص قصيدة السيد "المحضار" رحمه الله تعالى

حسـك تغرك نيودلهي وتلهي

عـزك بـلادك بـها تـأمر و تنهي

وإن ضـاق بـك عيش فيهـا صدرهـا لـك وسيع

الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع

ماأجمل الهند لكن أرضي أجمل

يشتـاق قلبي لهـا من حين يرحل

يـذكـر زمـان الـصبـا وأيـام عـاده رضـيـع

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الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع

عيني امتلات منها لكن فؤادي

مـافيه شـي غير حبـك يـابلادي

مـا عـاد بـا يـشتـري فـوقـه و لا بـا يبيـع

الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع

الله يـالهند مـاهذي المناظر

مـادريت ذا صـدق أو ذا حلم عابر

عـقلي علـي طـار واخشـى أن قـلبي يـضيـع

الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع

التاج أعظم أثر في الهند خالد

من حب حـد سار له راكع و ساجد

وإن مـات يبنـي علـى مثـواه مـبنـى رفـيـع

الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع

الحب له معجزات التاج منها

ولـه قصص اسـأل التـاريخ عنها

تـوقـفت ريشـة الـرسـام و عـيـا المـذيـع

الهند فيها الهنا الهند فيها المنى

والجو في الهند غايم تحسب إنه ربيع