صعدة.. قصف جوي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا برازح الحدودية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ صعدة

قصفت قوات التحالف العربي اليوم الأربعاء، أيلول 25، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة القد بمديرية رازح تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصدر أن القصف الجوي ترافق مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية.

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إلى ذلك، شنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا على تجمعات للمليشيا في المديرية ذاتها.

وأكدت المصادر أن تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصق صاروخي ومدفعي عنيف.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي.

وكان التحالف استهدف يوم أمس بسلسلة غارات مواقع وتحركات للمليشيا في عدد من مديريات المحافظة.

واليوم أكدت مصادر عسكرية مقتل قيادي حوثي بارز بقصف جوي على حدود المحافظة مع السعودية.